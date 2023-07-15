Знаменитости 15 июля 2023, 00:47 «Не так все плохо». Сын Ивана Краско заявил, что его отец иногда приходит в сознание Сын Ивана Краско Федор заявил, что отец периодически приходит в сознание РИА «Новости»

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Российский народный артист Иван Краско иногда приходит в сознание после госпитализации в Петербурге в связи с перенесенным инсультом. Об этом сообщил ТАСС сын знаменитости Федор Краско.

«Я после этого с врачами не говорил, но [помощницу Дарью Пашкову] пустили в реанимацию, потому что он там всех называл ее именем, ему казалось, что она рядом», — сообщил он.

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По словам наследника, когда женщину пустили к артисту, она еле-еле смогла покормить его. Актер долго отказывался от еды. Медики не позволили Пашковой остаться в медучреждении на всю ночь и попросили уехать домой.

«Не так все плохо, он периодически в сознании, отшучивался даже», — заявил наследник Краско.

Также сын знаменитости рассказал о состоянии 92-летнего отца. По его словам, все остается на прежнем уровне, однако галлюцинации у актера все равно присутствуют. Кроме того, мужчина не может связаться с больным родителем, пока его не переведут в палату.

Ранее помощница Дарья Пашкова сообщила, что актер принимает серьезные лекарственные препараты. Из-за такого лечения артист много спит.