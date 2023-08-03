Знаменитости 03 августа 2023, 14:33 «Не стало блистательной артистки»: Собянин выразил соболезнования из-за смерти Мирошниченко Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным актрисы Ирины Мирошниченко

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы Ирины Мирошниченко. Артистка умерла в четверг на 82-м году жизни.

По словам главы города, талант, обаяние и интеллигентность звезды фильмов «Старый Новый год» и «Дядя Ваня» вызывали искреннюю любовь зрителей.

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«Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино — десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами», — отметил Собянин.

Ирина Мирошниченко умерла в одной из московских больниц, информацию об этом подтвердил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Ранее СМИ сообщали, что артистка находилась в очень тяжелом состоянии из-за сложной формы инфекционного заболевания. Ее перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.