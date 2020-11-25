Не стало актрисы из сериала «Улица разбитых фонарей» Светланы Обидиной

Коллеги назвали Обидину «хрупкой и невероятно сильной, всегда настоящей, обаятельной и жизнерадостной».

«Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал, щедро делилась теплотой со зрителями. От ее улыбки действительно становилось светлей!» — говорится в публикации.

О смерти актрисы написал в Facebook и кинорежиссер Алексей Герман. Он признался, что совсем недавно вспоминал об Обидиной.

«Умерла прекрасная актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже не ясно ковид, не ковид», — подчеркнул он.

В «Небольшом драматическом театре» Льва Эренбурга, на сцене которого тоже выступала актриса, заявили, что в кончину Обидиной «невозможно поверить».

«Света окончила курс И. Б. Малочевской, много лет отдала театру „Балтийский дом“, участвовала в спектаклях БДТ, была одним из создателей театра OPS, много снималась в кино», — отмечено в публикации.

Обидина прошла вместе с НДТ «огромный путь от самых истоков», сыграв в спектаклях «В Мадрид, в Мадрид», «Оркестр», «На дне», «Ивановъ», «Три сестры».

«Она была частью нас. Невыносимо больно», — заключили в театре.

Светлана Обидина в 1997 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 1998 году ее приняли в труппу Театра-фестиваля «Балтийский дом», куда актриса вернулась в 2017 году после работы в «Небольшом драматическом театре» Льва Эренбурга.

Телезрителям она запомнилась по ролям в сериалах «Улица разбитых фонарей-2» и «Мажор-3». Обидина также снялась в фильмах «Ветка сирени», «Довлатов» и «Остров».