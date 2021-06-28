«Не слушайте никого, кто против прививок»: актриса Вера Сотникова попала в больницу с COVID

Актриса Вера Сотникова призвала поклонников не слушать антипривиочников и скорее вакцинироваться, потому что она не успела и попала в больницу с коронавирусом.

«Я в больнице​​​. У меня ковид. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь», — призвала Сотникова в своем Instagram.

Она опубликовав видео из больничной палаты и отметила, что по иронии она хотела поставить прививку в прошлый понедельник, потому что собиралась на Каннский фестиваль. Но именно в тот день стало очень плохо.

У нее «выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, была температура, высокое давление», призналась артистка. Она надеялась «проскочить», не заболеть, но в итоге попала в больницу.

Вера Сотникова известна по фильмам «Самая обаятельная и привлекательная», «Завтрак с видом на Эльбрус», «Королева Марго» и многим другим работам в кино, театре и на телевидении.