Эксклюзив 22 февраля 2024, 11:48 Не просто «чистка биографии». Милонов — о намерении Ивлеевой посетить ДНР Депутат Милонов: Ивлеева могла многое переосмыслить после скандальной вечеринки Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Появилась информация, что блогер, организатор скандальной «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева может в ближайшее время посетить ДНР вслед за певцом Филиппом Киркоровым. Она вполне могла переосмыслить свои взгляды и поведение, но в любом случае делать такие вещи ради галочки не стоит, отметил в беседе с «360» депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, участники той вечеринки, видимо, поняли, что «попали в нехорошую историю», и захотели напомнить, что эта «некрасивая ситуация» не характеризует их самих и их убеждения.

Реклама

«Возможно, поэтому Киркоров приехал в ДНР — чтобы показать, что его убеждения — это не участие в „голой“ вечеринке, что он все-таки наш российский человек и патриот нашей страны. Но если к этому относиться исключительно как к некой чистке биографии, „надо — так и быть, съезжу“, то это не поможет, так не работает. Нужно не метаться между боями и „голыми“ вечеринками, а переосмыслить», — рассудил Милонов.

Он добавил, что кто-то из участников вечеринки может не ехать в ДНР, а сделать другие добрые дела, чтобы показать, что «не поддерживает эту концепцию», и в итоге тоже вернуться на экраны и в сердца зрителей.

«Не стоит ждать, что моментально какой-то рубильник переключится. Это делать нужно не потому, что тебе хвост прижали, а потому что это твое убеждение. Иначе лучше не приезжать. Если Ивлеева хочет показать, что она не такой человек, каким ее выставляют, не надо метаться — надо делать, надо показывать», — уверен парламентарий.

По его словам, Филипп Киркоров в ДНР пошел в «те места, которые ему не были даже согласованы», — там было достаточно опасно.

«Чувствуется, что человек искренне это делал. Я очень сильно рассчитываю, что Ивлеева и все остальные несколько переосмыслили нынешнюю ситуацию», — подчеркнул Виталий Милонов.

Он выразил надежду на то, что участники «голой» вечеринки стали по-другому относиться и к стране, в которой живут, и к людям, для которых выступают.