«Не просим ничего, кроме искренней молитвы»: пост о болезни появился в Instagram Заворотнюк
Перепост опубликован в Stories Заворотнюк и адресован «всем неравнодушным».
«Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», — подчеркнуто в оригинальной записи. В ней также опровергнуты данные о потере памяти, измененном сознании, параличе и атрофии мышц актрисы и телеведущей.
Ее авторы назвали тиражируемые СМИ сведения выдумкой и заметили, что правда — в наличии заболевания и «решительной цели его победить».
«Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное. <…> От души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды», — отмечено в посте.
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Сообщения в СМИ об онкологии у Анастасии Заворотнюк появились в августе. По словам продюсера Андрея Разина, артистке диагностировали четвертую стадию рака мозга. Семья Заворотнюк и ее представители не комментировали ее состояние.