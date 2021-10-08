«Не продешевил?» Украинского актера затравили за роль российского военного

Украинский актер Виталий Салий подвергся травле в социальных сетях. Соотечественники не простили артисту роль российского офицера. Об этом написал РЕН ТВ.

Актер Киевского академического театра драмы и комедии стал жертвой украинской русофобии после того, как сыграл роль офицера ВМФ России в сериале «Бухта Глубокая». Присоединиться к травле не побрезговала даже писательница Лариса Ницой. Она разместила у себя в Facebook целый пост с уничижительными упреками в адрес 36-летнего артиста.

«Погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил?» — написала Ницой.

Писательница обвинила Салия, что, пока он играет доблестного моряка в московском сериале, его соотечественники на Украине сидят в окопах.

Ранее украинцы затравили футболиста Александра Зинченко после того, как он опубликовал совместные фотографии с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым, признавшись, что считает его легендой. Похожая реакция была на Украине, когда их бегунья Ярослава Магучих сфотографировалась с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене.