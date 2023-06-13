Эксклюзив 13 июня 2023, 18:21 «Не повод для разговоров». Мать Пьехи — о его госпитализации Мать певца Пьехи Броневицкая опровергла информацию о его инфаркте РИА «Новости»

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Мать певца Стаса Пьехи Илона Броневицкая опровергла информацию СМИ о том, что у него был инфаркт. Его состояние здоровья не представляет опасений, это даже «не повод для разговоров», сообщила она «360».

«Ничего там не было, это не повод для разговоров. <…> Инфаркт? Не знаю, ну какой инфаркт? Он молодой. Писали еще, что он наркоман <…> о чем писать-то? <…> Бывает с каждым: заболел, таблетку съел, прошло все», — прокомментировала Броневицкая.

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На вопрос о том, выпишут ли сына на этой неделе, она ответила утвердительно — и добавила, что для СМИ сейчас есть много других, более важных тем, среди которых контрнаступление ВСУ.

Сообщения о госпитализации Пьехи появились 11 июня, однако его пиар-менеджер Роман Петрухин опроверг их. При этом сам артист опубликовал в соцсетях фото из кареты скорой помощи и медицинского кабинета и признался, что скорой не понравилась его кардиограмма. В Боткинской больнице Москвы, куда поступил Стас Пьеха, журналистам сообщили, что он якобы в тяжелом состоянии. Но позже исполнитель сам написал в соцсети, что глобальных проблем со здоровьем у него не обнаружили, только «что-то по мелочам», и попросил поклонников не беспокоиться.