Знаменитости 05 марта 2024, 01:46 «Не похожа на себя». Поклонники Пугачевой не узнали звезду без парика Фанаты Пугачевой назвали певицу неузнаваемой без парика РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева удивила своих поклонников необычным внешним видом. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Артистка решила встретить наступление весны прогулкой на яхте. При этом она не стала надевать парик.

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Ее фото с мероприятия, опубликованное в соцсетях, вызвало неоднозначную реакцию.

Один пользователь обратил внимание на счастливый и здоровый вид звезды. Другие заявили, что Примадонну подменили, что «она не настоящая», «не похожа на себя» и стала неузнаваемой.

Ранее сообщалось, что Пугачева устроила вечеринку на яхте в честь праздника желтых цветов в Израиле. Примадонна много лет отмечает его в первое воскресенье весны.

«Круто отгуляли первое воскресенье весны», — написала Пугачева в своих соцсетях.

Раньше королева эстрады отмечала этот день в своем загородном замке в деревне Грязи. По сообщениям СМИ, в этот день фанаты собирались у ворот ее имения, а Пугачева с балкона произносила фразу: «Весну разрешаю!»