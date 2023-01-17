Эксклюзив 17 января 2023, 04:38 «Не планировал становится артистом». Магомед Муртазаалиев рассказал о своем творческом пути Актер Магомед Муртазаалиев рассказал, как увлечение КВН привело его на сцену Телеканал «360»

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Резидент «Comedy Club», актер сериалов и кино Магомед Муртазаалиев родился в семье экономистов и не думал о творческой карьере. О своем пути артиста он рассказал в программе «Тет-а-тет с Марусей» в интервью Марусе Михейчик.

«Впервые я пришел на КВН в классе 9-10 и во время выступления команд понял, что можно это сделать смешнее. С этого и все началось. А ведь тогда я даже не планировал быть артистом и преследовал совсем другие цели», — рассказал Муртазаалиев.

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Вскоре он создал школьную команду КВН, которая три раза подряд становилась победителем в республиканских играх. А потом Магомед решил заполнить анкету для участия в Comedy Баттл. Ему перезвонили и пригласили в Москву на кастинг.

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«Мне было 16 лет — я только закончил школу. Пройти кастинг, было не легко. Тогда еще юмористы из Кавказа не были так популярны, как сейчас. В Comedy Баттл мы с напарником прошли все этапы и нам жюри сказало, что еще пока молодые, и чтобы приезжали через год. Спустя год приехали снова, однако повторилось то же самое. В третьем сезоне мы все-таки выиграли и стали резидентами Comedy», — поделился Муртазаалиев.

Несмотря на то, что съемки в юмористическом шоу занимали много времени, Магомед Муртазаалиев получил высшее экономическое образование. По словам артиста, его об этом попросил отец.

«Папа все время говорил, что ничего не знает и ему нужен диплом о высшем образовании. Поэтому я доучился и уже потом спокойно занимался тем, чем хотел», — резюмировал он.