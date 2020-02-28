«Не плачь». Рязанские женщины подрались под песню Булановой
Буланова была специальным гостем на концерте «Легенды 80-х и 90-х». Выступление артистов устроили в городском цирке в четверг, 27 февраля.
Один из зрителей концерта начал снимать на видео выступление Булановой, но почти сразу его внимание отвлекла потасовка в партере. Ему удалось снять драку с самого начала.
На кадрах видно, что с первыми звуками хита Булановой «Не плачь» среди зрителей началась потасовка. Непонятно, правда, что стало ее причиной. Как позже уточнили в полиции, драка началась между двумя женщинами, присутствовавшими на концерте, а потом к потасовке присоединились и другие. Буланова невозмутимо пела.
Как сообщил сайт «Рязань Инфо», драку вначале попытались разнять другие зрители. Окончательно агрессивных дам удалось успокоить только прибывшему на место наряду полиции. Правоохранители сейчас разбираются в произошедшем.