«Не плачь». Рязанские женщины подрались под песню Булановой

Во время концерта звезды 1990-х Татьяны Булановой зрители устроили массовую драку. Очевидцы говорят, что в бою участвовали только женщины. Потасовка началась с первыми аккордами хита «Не плачь».

Буланова была специальным гостем на концерте «Легенды 80-х и 90-х». Выступление артистов устроили в городском цирке в четверг, 27 февраля.

Один из зрителей концерта начал снимать на видео выступление Булановой, но почти сразу его внимание отвлекла потасовка в партере. Ему удалось снять драку с самого начала.

На кадрах видно, что с первыми звуками хита Булановой «Не плачь» среди зрителей началась потасовка. Непонятно, правда, что стало ее причиной. Как позже уточнили в полиции, драка началась между двумя женщинами, присутствовавшими на концерте, а потом к потасовке присоединились и другие. Буланова невозмутимо пела.

Как сообщил сайт «Рязань Инфо», драку вначале попытались разнять другие зрители. Окончательно агрессивных дам удалось успокоить только прибывшему на место наряду полиции. Правоохранители сейчас разбираются в произошедшем.