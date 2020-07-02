«Не отошел от шока». Адвокат рассказал, чего Ефремов не знает о своем деле

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП в центре Москвы, рассказал, как артист себя чувствует и чего до сих пор не знает о своем деле.

По словам Эльмана Пашаева, Ефремов отказывается от услуг медиков, потому что до сих пор в шоке от произошедшего. Хотя у артиста много заболеваний, а вызов медиков не является нарушением домашнего ареста.

«Он ничего не хочет, потому что до сих пор не отошел от шокового состояния. Тяжело морально ему», — сказал Пашаев в интервью «КП».

Касательно дела, Ефремов до сих пор не в курсе, что появился четвертый потерпевший — это второй сын погибшего Сергея Захарова.

«Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Реально хочет им помочь. Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит», — подчеркнул адвокат.

По его словам, «родня погибшего рвется в бой, чтобы каждого признали потерпевшим». Ефремов же искренне хочет помочь финансово семье погибшего.