Эксклюзив 24 января 2023, 02:52 «Не от большого ума». Звезда «Жуков» Чепурченко рассказал, как стал актером Актер Чепурченко рассказал, что решил поступить в театральный институт за компанию Телеканал «360»

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Счастливый случай помог Вячеславу Чепурченко стать актером. Ни один из школьных предметов его не привлекал, поэтому будущий артист не мог определиться, чем будет заниматься по жизни. Поступать в театральный институт он решил за компанию. Об этом звезда сериалов «Жуки» и «Мамы чемпионов» рассказал ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

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«Звучит ужасно, но так оно и есть. Не от большого ума я так попал. Я учился в школе, почти до самого конца 11 класса у меня не было понимания, куда пойти. Я не математик, я не химик, физкультура тоже вроде как не особо. Мне ничего особо не приглянулось», — отметил Чепурченко.

Я совершенно случайно познакомился с людьми, которые поступали в театральный. И они сказали: «Давай вместе с нами поехали в Саратов, всего 200 километров». Вячеслав Чепурченко актер

Оказавшись в театральном институте, Чепурченко понял, что это его стезя. Профессия актера ему очень понравилась: он подходил и внешностью, и своим эмоциональным складом.

«После института мы показались Олегу Табакову, нас было пять-шесть человек. Всем сказали „спасибо“, а меня Олег Павлович, указав своим перстом, попросил задержаться. Мы порепетировали какие-то отрывки, чтобы он мог узнать, адекватен ли я. А потом он пригласил меня приехать в конце августа. Так я попал в труппу его театра. Так что я не думал, что все так выйдет. Мне просто выпал счастливый билет, я очень благодарен», — подытожил артист.