24 января 2023, 02:52
«Не от большого ума». Звезда «Жуков» Чепурченко рассказал, как стал актером
Актер Чепурченко рассказал, что решил поступить в театральный институт за компанию
Счастливый случай помог Вячеславу Чепурченко стать актером. Ни один из школьных предметов его не привлекал, поэтому будущий артист не мог определиться, чем будет заниматься по жизни. Поступать в театральный институт он решил за компанию. Об этом звезда сериалов «Жуки» и «Мамы чемпионов» рассказал ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».
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«Звучит ужасно, но так оно и есть. Не от большого ума я так попал. Я учился в школе, почти до самого конца 11 класса у меня не было понимания, куда пойти. Я не математик, я не химик, физкультура тоже вроде как не особо. Мне ничего особо не приглянулось», — отметил Чепурченко.
Я совершенно случайно познакомился с людьми, которые поступали в театральный. И они сказали: «Давай вместе с нами поехали в Саратов, всего 200 километров».
Вячеслав Чепурченко
актер
Оказавшись в театральном институте, Чепурченко понял, что это его стезя. Профессия актера ему очень понравилась: он подходил и внешностью, и своим эмоциональным складом.
«После института мы показались Олегу Табакову, нас было пять-шесть человек. Всем сказали „спасибо“, а меня Олег Павлович, указав своим перстом, попросил задержаться. Мы порепетировали какие-то отрывки, чтобы он мог узнать, адекватен ли я. А потом он пригласил меня приехать в конце августа. Так я попал в труппу его театра. Так что я не думал, что все так выйдет. Мне просто выпал счастливый билет, я очень благодарен», — подытожил артист.
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