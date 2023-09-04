Знаменитости 04 сентября 2023, 16:31 «Не нужно говорить, нужно делать». Костомаров опубликовал новое фото с тренировки Фигурист Роман Костомаров показал новое фото с тренировки Роман Костомаров / Telegram

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Фигурист Роман Костомаров опубликовал снимок из спортивного зала. Снимок он разместил в своем Telegram-канале.

Костомаров поделился фото из спортзала. На запястьях у фигуриста были специальные ремни, с которых свисали гантели.

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«А что тут говорить… не нужно говорить, нужно делать», — подписал снимок фигурист.

В августе Костомаров впервые после продолжительной болезни вышел на лед. Он принял участие в гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Зрители встретили олимпийского чемпиона бурными аплодисментами. После этого Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной поблагодарили россиян за поддержку. Они пожелали всем крепкого здоровья, напомнили «Известия».

После перенесенной болезни, из-за которой спортсмен перенес несколько ампутаций, он регулярно тренируется и показывает результаты своих занятий. Недавно Костомаров протестировал новые протезы ног.