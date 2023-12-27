Эксклюзив 27 декабря 2023, 17:56 Не называл себя суперзвездой. Продюсер рассказал об основателе «Смысловых галлюцинаций» Продюсер Здравомыслов: гитарист Колбасов иронично относился к своим способностям Unsplash

Читать 360tv в

Основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов был жизнерадостным человеком, звездная болезнь его не затронула. Об этом «360» рассказал продюсер Павел Здравомыслов.

Он признался, что виделся с гитаристом всего два раза. Колбасов достаточно давно болел, лежал в больнице, выписался в ноябре и после этого успел еще поучаствовать в съемках фильма, в записи песни и даже в концерте 9 декабря. У него были планы в пятницу, 29 декабря, сыграть в Екатеринбурге на фестивале андеграунда.

Реклама

«Человек был достаточно жизнерадостный, но понятно, что болезнь оставила свой отпечаток. Он не так быстро перемещался, как, наверное, хотел бы и как это делал, наверное, когда здоров был, но все равно как-то старался помогать, участвовал в концертах, в записях, в студии помогал тоже. С юмором был, играл в своей своеобразной манере, относился с иронией к своим музыкальным способностям. Не говорил, что он там суперзвезда, супергитарист», — вспомнил Здравомыслов.

Он добавил, что Владимир Бурдин из «Смысловых галлюцинаций» считал «своеобразный стиль» Александра наиболее подходящим к его песням. Продюсер согласился с тем, что к старым, классическим песням этот стиль подходил идеально, а по новым «были кое-какие нюансы», поскольку новый материал радикально отличался по стилю.