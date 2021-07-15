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    15 июля 2021, 13:32

    «Не нашла собственный стиль» Александр Васильев раскритиковал образы Елены Прокловой

    Арина Бобкова

    Историк моды, декоратор, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев раскритиковал внешний вид актрисы Елены Прокловой. По его словам, ей так и не удалось найти свой стиль. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

    По словам Васильева, главная проблема Прокловой заключается в нежелании принимать свой возраст и исполнять роли героинь-ровесниц. По мнению Васильева, актриса не имеет чувства стиля, а ее наряды едва ли можно назвать модными.

    «Леночка одета тут, как довольная жизнью домохозяйка. Я считаю, что большая проблема Лены заключается в том, что она при множестве тех блистательных образов, которые она создала в кино и театре, она так и не нашла свой собственный стиль», — рассказал Васильев, комментируя наряд Прокловой с клетчатым верхом и цветастым низом.

    Васильев отметил, что своих образах Проклова старается подражать знаменитым актрисам прошлых лет. Ее образы отсылают то к Софье Пилявской, то к Людмиле Гурченко, то к Ольге Воронец. По словам стилиста, такой подход в корне неправильный. Он посоветовал знаменитости найти собственный стиль.