«Не нашла собственный стиль» Александр Васильев раскритиковал образы Елены Прокловой

Историк моды, декоратор, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев раскритиковал внешний вид актрисы Елены Прокловой. По его словам, ей так и не удалось найти свой стиль. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

По словам Васильева, главная проблема Прокловой заключается в нежелании принимать свой возраст и исполнять роли героинь-ровесниц. По мнению Васильева, актриса не имеет чувства стиля, а ее наряды едва ли можно назвать модными.

«Леночка одета тут, как довольная жизнью домохозяйка. Я считаю, что большая проблема Лены заключается в том, что она при множестве тех блистательных образов, которые она создала в кино и театре, она так и не нашла свой собственный стиль», — рассказал Васильев, комментируя наряд Прокловой с клетчатым верхом и цветастым низом.

Васильев отметил, что своих образах Проклова старается подражать знаменитым актрисам прошлых лет. Ее образы отсылают то к Софье Пилявской, то к Людмиле Гурченко, то к Ольге Воронец. По словам стилиста, такой подход в корне неправильный. Он посоветовал знаменитости найти собственный стиль.