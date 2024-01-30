Знаменитости 30 января 2024, 12:16 «Не надо иметь столько родин». Проблемы «Би-2» объяснили в СПЧ Член СПЧ Ахмедова: у «Би-2» много родин, поэтому все сложно с их депортацией РИА «Новости»

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Проблемы коллектива «Би-2» в ситуации с депортацией из Таиланда связаны с тем, кто у музыкантов «слишком много родин». Об этом в Telegram-канале сообщила член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

«Участники группы пожаловались, что их слишком долго держат в клетке. А не надо иметь столько родин. Вероятно, в Таиланде власти просто растерялись, куда именно депортировать этих мультиграждан», — написала она.

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Ахмедова также положительно отнеслась к информации о том, что музыкантов не депортируют в Россию.

«Уже хорошо. Уже МИД Израиля вмешался, что развезут по Израилю, Австралии и США», — добавила член СПЧ.

Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде из-за несогласованного концерта и отправили в один из спецприемников, им грозит депортация. При этом СМИ сообщали, что вопрос выдворения «Би-2» из Таиланда пока не решили.