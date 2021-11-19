«Не надо было петь „Акуна Матата“». Ургант пошутил над Рашкиным после признания в убийстве лося

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале спародировал видеопризнание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Ранее парламентарий заявил, что убил лося.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. По его словам, он перепутал лося с кабаном. Этому факту удивился соведущий Ивана Урганта — Дмитрий Хрусталев. Он отметил, что эти животные разных размеров.

«Лось сам виноват, не надо было самому стоять и петь „Акуна Матата“ (песню поют персонажи суриката и кабана в мультфильме „Король Лев“ — прим. ред.). Любой бы спутал, ты знаешь, как смотрят „Короля Льва“ в КПРФ. Это классическая русская литература, это Тургенев, это почти Паустовский, это нужно читать в совершенно другой атмосфере», — высказался Ургант.

После этого он вместе с Хрусталевым разыграли сцену с признанием якобы в домашней обстановке. Ургант, сидя на кресле с пледом, зачитал фразы и монолога Рашкина.

«Я достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел…» — сказал Ургант. Сценку он закончил словами о том, что «если в багажнике твоей машины лежит ружье с тепловизором, рано или поздно оно выстрелит».

«В лося», — добавил Хрусталев.

Ургант посетовал на то, что Нобелевскую премию по литературе уже вручили.

Депутат Валерий Рашкин сознался, что убил лося 29 октября в Саратовской области. Изначально он заявлял, что обнаружил уже убитое животное.