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    19 ноября 2021, 10:47

    «Не надо было петь „Акуна Матата“». Ургант пошутил над Рашкиным после признания в убийстве лося

    Ведущие Ургант и Хрусталев пошутили над депутатом Рашкиным после признания в убийстве лося

    Наза Салех Захи

    Телеведущий Иван Ургант в  эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале спародировал видеопризнание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Ранее парламентарий заявил, что убил лося.

    «Не надо было петь „Акуна Матата“». Ургант пошутил над Рашкиным после признания в убийстве лося

    Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. По его словам, он перепутал лося с кабаном. Этому факту удивился соведущий Ивана Урганта — Дмитрий Хрусталев. Он отметил, что эти животные разных размеров.

    «Лось сам виноват, не надо было самому стоять и петь „Акуна Матата“ (песню поют персонажи суриката и кабана в мультфильме „Король Лев“ — прим. ред.). Любой бы спутал, ты знаешь, как смотрят „Короля Льва“ в КПРФ. Это классическая русская литература, это Тургенев, это почти Паустовский, это нужно читать в совершенно другой атмосфере», — высказался Ургант.

    После этого он вместе с Хрусталевым разыграли сцену с признанием якобы в домашней обстановке. Ургант, сидя на кресле с пледом, зачитал фразы и монолога Рашкина.

    «Я достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел…» — сказал Ургант. Сценку он закончил словами о том, что «если в багажнике твоей машины лежит ружье с тепловизором, рано или поздно оно выстрелит».

    «В лося», — добавил Хрусталев.

    Ургант посетовал на то, что Нобелевскую премию по литературе уже вручили.

    Депутат Валерий Рашкин сознался, что убил лося 29 октября в Саратовской области. Изначально он заявлял, что обнаружил уже убитое животное.