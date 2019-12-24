«Не может видеть эти рожи»: Фадеев рассказал о ненависти Наргиз к России

Музыкант заявил, что всегда был в курсе «антироссийских настроений» певицы. Об этом он рассказал порталу Super.

«Комментировать Наргиз — это равносильно тому, что комментировать действия Шарикова (персонажа „Собачьего сердца“ Булгакова. — прим. ред.). Ее ненависть к России не была секретом для меня, это было главным предметом постоянных скандалов в период нашей с ней работы», — заявил продюсер.

Он добавил, что в компаниях артистов не раз говорила, что ей не нравятся «убогие концертные залы в провинции», что она не «может видеть эти рожи».

Максим Фадеев заметил, что ему грустно от того, что Наргиз нелицеприятно высказывалась о своей публике. Ведь люди ходили на ее концерты, платили за них, тем самым давая возможность певице достойно жить.

Во время интервью Ксении Собчак Наргиз сказала, что чувствует себя в России незащищенной, поэтому не собирается перевозить сюда своих детей из США. По ее словам, дочери и сын выросли в Штатах и чувствуют себя американцами.

«Старшая дочь имеет представление о России, что здесь медведи ходят, что Russia — это мафия», — заявила Наргиз.

Ранее заявления певицы уже обсудили в политическом ток-шоу «60 минут». Телеведущий Евгений Попов и эксперты также раскритиковали слова Наргиз о России.