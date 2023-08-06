Эксклюзив 06 августа 2023, 11:25 «Не могу дозвониться». Концертный директор Лады Дэнс — о состоянии певицы Концертный директор Лады Дэнс Пудовкин заявил, что не может дозвониться до певицы РИА «Новости»

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Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин в беседе с «360» не смог предоставить данные о состоянии артистки после ДТП. По его словам, информации у него нет.

«Нет информации, не могу дозвониться», — поделился Пудовкин.

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О том, что Дэнс попала в аварию, стало известно вечером 5 августа. По предварительной информации, ДТП произошло в Подольске. Участниками стали три автомобиля.

Какие именно повреждения получила певица, пока неизвестно. Официально информацию об этом не предоставляли. Telegram-канал 112 утверждал, что речь идет о травме головы.

Вечером того же дня Пудовкин подтвердил «Газете.ru», что артистка действительно попала в серьезную аварию и находится в состоянии средней степени тяжести.

«Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести», — сказал Пудовкин.