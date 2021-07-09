«Не могла встать». Директор МакSим рассказала подробности своей болезни

Директор МакSим Маргарита Соколова рассказала о своей болезни: первую неделю она не могла даже встать. В больницу она попала на следующей день после певицы.

Маргариту Соколову госпитализировали на третий день после начала болезни. В Instagram она сообщила, что пошла выпить теплой воды и отключилась. Когда очнулась, не могла встать. После второго падения в обморок, она доползла до комнаты сына и попросила вызвать скорую помощь.

«Благодарна работникам скорой помощи что приехали быстро, 10-15 минут. Они с трудом меня подняли. Голова кружилась, пол и потолок вертелись как колесо, это продолжалось долго и даже лежа, независимо от положения тела», — сообщила музыкальный менеджер.

Соколову госпитализировали в Филатовскую больницу в отделение нейрохирургии, так как при падении она сильно ударилась головой. Через восемь дней ей стало хуже. После повторного КТ ей вкололи новый препарат, разработанный российскими учеными. Через сутки оказалось, что воспаление удалось остановить.

«Никогда не забуду, как через восемь дней меня девчонки мыли в душе. Я не могла ходить, стоять, сидеть. Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды, нашли где-то новую. Никогда этого не забуду! Первые восемь дней я обливалась потом, который заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспаленной от пота. Поэтому когда меня мыли, кожа слезала как бумага. А я плакала от немощи, от радости, что люди у нас самые человечные на земле», — написала директор МакSим.

После улучшения состояния у Маргариты Соколовой начались удушающий кашель и ночные панические атаки. В теле была сильная слабость.

Сейчас Маргарита Соколова дома, она восстанавливается после болезни. В конце поста она написала, что скоро будут хорошие новости.