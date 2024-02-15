Эксклюзив 15 февраля 2024, 23:35 «Не мог раскрыться». Вика Цыганова рассказала о неудачной попытке Пугачевой раскрутить Shaman Певица Вика Цыганова: Пугачева давала Shaman не раскрывающие его песни РИА «Новости»

Читать 360tv в

Исполнитель Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) пробивался на большую сцену не один год пока не нашел подходящего продюсера. Самым неудачным опытом для него оказалась работа с Аллой Пугачевой. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказала певица Вика Цыганова.

Она подчеркнула, что знает Ярослава не первый год. Видела и общалась с ним задолго до его взлета.

Реклама

«У него всегда был интересный голос. Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья примадонны. Ее дочь (Кристина Орбакайте — прим.ред.) с ним пела и сама Пугачева. <…> Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», — рассказала Цыганова.

Певица добавила, что после Ярославом занялась Пелагея, обратившая на него внимание на шоу «Голос». Цыганова подчеркнула, что до сих пор считает результаты финального голосования сфальсифицированными, а второе место исполнителя несправедливым.

Она отметила, что Shaman встретил человека, который смог его поднять и раскрыть. Потому что другим талантливым артистам, которые получили только минуту славы, такие люди на пути не встретились

«Мы видели столько голосов за последние 10 лет, а пробиться смогли только единицы. Где Сережа Волочков, где Дина Гарипова? (победители первого и второго сезона шоу „Голос“ — прим. ред.) Мы видим одних и тех же, которых я не хочу перечислять. И появился Shaman», — подчеркнула Цыганова.

Она добавила, что сейчас молодой исполнитель проходит «испытание славой» и себе практически не принадлежит, так как поднявшие его люди эксплуатируют его талант и голос. Вика Цыганова пожелала певцу удачи и попросила сохранить себя, что для настоящего творчества.