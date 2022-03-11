«Не моего героя любит народ, а любит Даньку» Актер Сухоруков рассказал о народной любви к Даниле Багрову

Российский актер Виктор Сухоруков не смог ответить на вопрос журналистов, почему народная любовь к Даниле Багрову, персонажу Сергея Бодрова-младшего из фильмов «Брат» и «Брат-2», не утихает и по сей день. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Артист посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом к каждому встречному человеку. По его словам, они точно могут сказать, почему Данила Багров остается любимыми для многих персонажем.

«Не моего героя любит народ, а любит Даньку. Данилу Багрова, моего младшего брата. Вот у людей и спросите это, себя спросите, соседа, друга и однокашника, зрительный зал после просмотра этого фильма: За что? За что любишь-то? И они вам скажут!» — сообщил актер.

О том, будут ли фильмы режиссера Алексея Балабанова выпускаться в повторный прокат, Сухоруков ответить затруднился.

«Я не посвящен в тему проката, в тему цензуры. Это мое прошлое, это моя биография — участие в фильмах Балабанова. И что сегодня произойдет с прокатом, я не знаю — все это делается без меня, естественно, я всего лишь актер, участник некоторых фильмов. Что касается вторичного или третичного проката — что тут плохого? Смотрите и радуйтесь», — заключил артист.