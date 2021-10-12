Секретарь Союза журналистов России Кузичев рассказал, почему не любит Юрия Дудя

Известный телеведущий, секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев рассказал о своем отношении к Юрию Дудю. По словам Кузичева, подход блогера к интервьюированию ему не близок. Об этом сообщили NEWS.ru.

Секретарь признал тот факт, что Дудю удалось добиться большого успеха. Он отметил его самобытную манеру ведения интервью. Однако сам Кузичев не разделяет подход журналиста, а иногда даже сталкивается с отвращением после просмотра видео, передала «Политика сегодня».

«Но выглядит очень интересно, и живо, и ново. И это же является отталкивающим. Порой меня просто коробит, гримаса брезгливости на лице появляется, когда Юра задает свои знаменитые вопросы», — отметил Кузичев.