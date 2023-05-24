Знаменитости 24 мая 2023, 05:30 «Не курями, а курами». Картункова рассказала о неловкой беседе с Масляковым Юмористка Картункова вспомнила о неловкой беседе с Масляковым о ее жизни до карьеры в КВН РИА «Новости»

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Российская юмористка, капитан команды КВН «Город Пятигорск» Ольга Картункова вспомнила о неловкой беседе с руководителем телеигры Александром Масляковым. Историю она рассказала в проекте «Подкаст Абрамова» на YouTube.

Как отметила Картункова, беседа произошла, когда глава телеигры наблюдал за репетицией номера из-за кулис. Они перебросились несколькими фразами, после чего Масляков поинтересовался, чем юмористка занималась до участия в КВН.

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«Я думаю, сейчас скажу, что я из простого народа, нигде я ничего, институты не заканчивала. Я говорю: „Александр Васильевич, на рынке курями торговала“. Мне хотелось, чтобы он сказал: „Ой, молодец, ну, тяжело, наверное, было“. И он: „Не курями, а курами“. Развернулся и пошел», — вспомнила Картункова беседу.

Тогда юмористка не поняла, как расценивать такую реакцию Маслякова на ее слова.

Александр Масляков перестал появляться на публике год назад, когда перестал вести КВН. Пользователи Сети обеспокоились состоянием здоровья 81-летнего телеведущего. Источник издания «7Дней» сообщил, что шоумен чувствует себя нормально и в пресс-службе телевизионного творческого объединения «АМиК» заверили, что нет поводов для беспокойства.