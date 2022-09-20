«Не играл, а жил». Актер Дужников рассказал о работе с Сергеем Пускепалисом | 360°

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«Не играл, а жил». Актер Дужников рассказал о работе с Сергеем Пускепалисом

Актер Станислав Дужников рассказал о работе с Сергеем Пускепалисом, который погиб в ДТП

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Актер Сергей Пускепалис погиб в аварии на М–8 в Ярославской области. Коллега, актер театра и кино Станислав Дужников рассказал «360», что с ним было комфортно работать.

«Он замечательный человек, актер, режиссер, друг. Человек, у которого большое сердце и большая душа», — сказал он.

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Станислав Дужников и Сергей Пускепалис работали вместе на съемочной площадке фильма «Метро», который вышел в 2012 году.

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Артистам легко с ним работалось, потому что Сергей Пускепалис был настоящим профессионалом. По словам Станислава Дужникова, о многих вещах с ним можно было не договариваться — «войдя в роль, он не играл, а жил ею».

Смертельное ДТП произошло утром 20 сентября на 201-м километре автодороги М–8 «Холмогоры». Микроавтобус Ford Transit столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли два человека, один пострадал — водитель фуры находится в реанимации. В соцсетях появилось фото с места аварии. На нем видно, что грузовик стоит на своей полосе. Микроавтобус после столкновения опрокинулся на бок.

ДТП

ДТП с актером Сергеем Пускепалисом

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