Не Евровидение, а обычный концерт. Рудковская раскритиковала идею провести шоу онлайн

Продюсер Яна Рудковская посчитала абсурдным перенос Евровидения в онлайн. Так, по ее мнению, конкурс лишится своей атмосферы и превратится в обычный концерт.

«Я считаю, что это ошибка. Должна быть атмосфера конкурса, должен проходить только со зрителями. Это нарушает весь формат конкурса, нарушает атмосферу, нарушает сам праздник», — сказала Рудковская в разговоре с «360».

Если будет проводиться онлайн, то это будет не Евровидение, а какой-то концерт. Мне кажется, что это не правильно Яна Рудковская.

Европейский вещательный союз в понедельник объявил, что Евровидение может пройти в формате онлайн. Исполнители и песни, прошедшие отбор на отмененный из-за коронавируса конкурс, помогут «объединить и развлечь европейцев в эти нелегкие времена», цитирует Газета.ru заявление вещательного союза.

В 2020 году Евровидение должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. Из-за распространения коронавируса и ограничений в европейских странах 18 марта организаторы объявили о переносе конкурса на 2021 год. Евровидение отменили впервые за 65 лет.