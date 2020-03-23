Не Евровидение, а обычный концерт. Рудковская раскритиковала идею провести шоу онлайн
«Я считаю, что это ошибка. Должна быть атмосфера конкурса, должен проходить только со зрителями. Это нарушает весь формат конкурса, нарушает атмосферу, нарушает сам праздник», — сказала Рудковская в разговоре с «360».
Если будет проводиться онлайн, то это будет не Евровидение, а какой-то концерт. Мне кажется, что это не правильноЯна Рудковская.
Европейский вещательный союз в понедельник объявил, что Евровидение может пройти в формате онлайн. Исполнители и песни, прошедшие отбор на отмененный из-за коронавируса конкурс, помогут «объединить и развлечь европейцев в эти нелегкие времена», цитирует Газета.ru заявление вещательного союза.
В 2020 году Евровидение должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. Из-за распространения коронавируса и ограничений в европейских странах 18 марта организаторы объявили о переносе конкурса на 2021 год. Евровидение отменили впервые за 65 лет.