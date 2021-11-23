«Не его поле деятельности»: адвокат Моргенштерна ответил на обвинения главы СК в адрес рэпера

Обвинение рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками, которое прозвучало от главы СК РФ Александра Бастрыкина, может повлечь за собой давление на музыканта со стороны правоохранителей. Не исключено, что подчиненные Бастрыкина воспримут его слова как призыв к действию.

Опасения на этот счет в беседе с Lenta.ru высказал адвокат Моргенштерна Сергей Жорин.

«Что мы думаем, как будем реагировать, здесь имеет второстепенное значение — важнее, как на это отреагируют подчиненные Бастрыкина. Как бы они не восприняли это в качестве призыва к действию», — сказал он.

Юрист назвал очевидным тот факт, что рэпер не занимается торговлей наркотиками, поскольку «это не его поле деятельности». Жорин допустил, что Бастрыкина неправильно информировали, после чего глава СК РФ и выступил с подобным заявлением.

Бастрыкин ранее заявил, что Моргенштерн фактически торгует наркотиками в соцсетях и вовлекает в эту сферу российскую молодежь. Жорин обвинение против своего доверителя отрицает.