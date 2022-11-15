Эксклюзив 15 ноября 2022, 02:59 «Не думали, что получим такую популярность». Максим Аверин вспомнил, как согласился на роль в «Глухаре» Актер Аверин: не хотел играть в «Глухаре», потому что на ТВ было много кино про полицию РИА «Новости»

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Российский актер театра и кино, режиссер, телеведущий Максим Аверин вспомнил свои самые знаменитые роли. В интервью ведущей «360» Марусе Михейчик он рассказал, как согласился играть в «Глухаре» и насколько сложно было вжиться в образ врача из сериала «Склифосовский».

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Актер рассказал о картине «Собор», в которой он исполнил роль императора Петра I. Во время работы Аверину нужно было погрузиться в историческую тему. Необходимость играть личность такого масштаба он назвал страшной ответственностью.

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Аверин также рассказал и о подготовке к роли в сериале «Склифосовский». На площадке, по его словам, присутствовали консультанты, которые помогают понять нюансы работы врачей.

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«Снимается операция практически столько же времени, сколько длится операция. Потому это огромная работа — снять операционную, на это уходит много времени», — рассказал Аверин.

Во время съемок, по его словам, в кадре находятся много сотрудников, которые помогают с реквизитом, но которых при этом не видно зрителям.

Аверин отметил, что когда о сериале в хорошем ключе отзываются настоящие врачи, ему особенно приятно — потому что медицина очень сложная наука и сыграть правильно роль медика в деталях сложно.

Актер не обошел вниманием и работу в фильме «Глухарь». К моменту начала съемок он уже участвовал в разных проектах. Тогда, как вспоминает Аверин, было много сериалов про правоохранителей, и ему не хотелось становиться в этот ряд. Но после того, как он прочитал сценарий нескольких серий «Глухаря», актер изменил свое мнение, поскольку проект отличался от того, что было на телевидении.

«Это был первый мой опыт большого сериала», — вспомнил актер.

Тогда съемочная группа даже не подозревала, что сериал получит такую популярность. По словам Аверина, прогнозировать успех невозможно, и тогда съемочная команда просто делала свое дело.