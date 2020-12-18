«Не дотягивает до статуса звезды». Васильев оценил наряды Гагариной

У артистки нет своего стиля. По мнению Васильева, звезды уровня Гагариной должны быть оригинальны в выборе наряда. Но образы исполнительницы не запоминаются.

Телеведущий оценил красивую фигуру Гагариной, написал сайт «Дни.ру». Он посоветовал певице надевать уникальные вещи. Артистке подходит одежда бежевого, белого, серебряного, кремового и жемчужного цветов. Светлые оттенки ее очень украшают, в отличие от красного и лилового, добавил Васильев.

По мнению Васильева, в выборе платьев заложен некий алгоритм. Он назвал его синдромом девушки, которая сильно похудела и теперь старается это подчеркнуть. Именно поэтому наряды звезды довольно однообразны. То же самое можно сказать и про обувь открытые босоножки на высоком каблуке или лодочки с острым носом.

Гагарина вошла в рейтинг самых богатых певиц. По некоторым данным, она заработала за год почти миллион долларов на рекламе в Instagram. В 2015 году она заняла второе место на песенном конкурсе Евровидение.