Знаменитости 27 июня 2023, 05:00 «Не допустили кровавых последствий». Киркоров поблагодарил Путина и Лукашенко за мудрость Киркоров поблагодарил Путина и Лукашенко за мудрость после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Король эстрады Филипп Киркоров заявил, что тоже следил за новостями, связанными с попыткой вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». Он поблагодарил президента России Владимира Путина и его белорусского коллегу Александра Лукашенко за верно принятые решения.

В соцсети артист отметил, что решил написать пост не так звезда сцены, а как человек, который всю жизнь прожил в Москве, и как отец двоих детей.

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«Я учу их любить Родину. Что и у страны, как у людей бывают разные настроения», — заявил Киркоров.

Он добавил, что иногда легкие решения кажутся правильными, но мятеж нельзя называть панацеей. Певец призвал сплотиться вокруг России и президента страны, чтобы выступить единым целым.

«Спасибо за мудрость и Александру Григорьевичу, и Владимиру Владимировичу за трезвость ума, за спокойствие в принятии решений, спасибо, что не допустили кровавых последствий», — написал Киркоров.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что России не нужны частные военные компании и их аналоги. Он призвал создать большую армию контрактников.