Эксклюзив 07 марта 2024, 17:11 Не дает покоя. Добровинский — о предложении Бородина оштрафовать Киркорова Адвокат Добровинский: Киркоров не дает покоя Бородину Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Певец Филипп Киркоров не дает покоя главе Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Таким мнением с «360» поделился адвокат артиста Александр Добровинский.

«То он хотел его лишить звания народного артиста России. Не получилось. Закон не прочел, но поговорил с журналистами, которые законы и подавно не читают. То теперь вытащил на сцену идею Иосифа Давыдовича Кобзона: писать на афишах про „живое исполнение“», — подчеркнул правозащитник.

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Он напомнил, что Филипп Киркоров на своих выступлениях поет вживую.

«Так что штрафы по пять миллионов с кого-нибудь другого придется брать. Например, с тех, кто не зная законов РФ, постоянно делает необъяснимые предположения», — заключил Добровинский.

По данным Telegram-канала Mash, Бородин обратился в Госдуму с идеей штрафовать на пять миллионов рублей Инстасамку, Филиппа Киркорова, Анну Асти и остальных музыкантов за выступления под фонограмму.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и его активисты призвали признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Причиной стало ее заявление о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».