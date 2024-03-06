Знаменитости 06 марта 2024, 11:25 «Не было денег, негде было жить». Михайлов — о расставании с беременной сестрой Валерии Стас Михайлов заявил о разумном расставании с беременной сестрой Валерии Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Певец Стас Михайлов стал гостем YouTube-шоу «Вопрос ребром» у репера Василия Вакуленко, известного как Баста. Артист ответил на обвинения, что бросил беременную бэк-вокалистку Наталью Зотову — двоюродную сестру певицы Валерии.

«Никто ее не бросал, а судьба у человека может быть разной. Когда люди понимают, что не могут жить вместе, то они разумно расходятся. Мы были в том состоянии, что вряд ли я был нужен. У меня не было денег, негде было жить», — сказал Михайлов.

Реклама

Он добавил, что не готов обсуждать причины расставания, так как это касается только двоих людей. При этом отметил, что у Натальи все хорошо, она счастлива.

Артист пояснил, что с Натальей их связывает общая дочь Дарья. Она стала единственным музыкальным ребенком в семье Михайлова.

«Посмотрим, как она дальше будет. И я ей купил квартиру», — поделился певец.

Михайлов также вспомнил, как подрался с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Конфликт между ними разгорелся из-за шутки, связанной с рифмой к имени Стас.