«Не буду больше петь, ненавижу музыку». Певец Анатолий Цой рассказал о занятиях в детстве | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 04:30 «Не буду больше петь, ненавижу музыку». Певец Анатолий Цой рассказал о занятиях в детстве Певец Анатолий Цой заявил, что хотел бросить занятия музыкой в детстве РИА "Новости"

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Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой рассказал, что в детстве хотел бросить занятия музыкой. В интервью ведущей «360» Марусе Михейчик исполнитель заявил, что ему было обидно проводить время за разучиванием нот, когда его ровесники играли и проводили время на улице.

По словам Анатолия Цоя, его мама верила в него и поддерживала его стремление пробиться на сцену.

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«В шесть лет вышел на большую сцену и выиграл свой первый международный конкурс. Это была первая победа, после чего мама уже точно понимала, что она все делает правильно», — рассказал исполнитель.

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После того выступления Цой начал участвовать в одном концерте за другим. Он усердно занимался, и в какой-то момент оказался на грани срыва.

«Лет в семь или восемь я пришел в истерике домой и сказал: „Мам, все. Я завязываю“. Слезы, сопли. „Я не буду больше петь, ненавижу музыку“. Было очень сложно, я занимался днями и ночами, поменял в принципе все свое детство на музыку, на ноты, на занятия», — поделился воспоминаниями исполнитель.

Музыкант добавил, что в то время ему было очень обидно — его друзья играли в футбол, войнушки, в «Казаки-разбойники». Но теперь он понимает, что его занятия не прошли зря.

«Сейчас я очень благодарен своей маме», — резюмировал Цой.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поинтересовались у жителей страны, кого они считают самым лучшим отечественным исполнителем. Большинство респондентов назвали Олега Газманова и Полину Гагарину.