Эксклюзив 01 декабря 2022, 03:55 «Не блокируют — и нормально». Рэпер Dino MC 47 рассказал о жизни артиста в эпоху санкций Рэпер Dino MC 47: один хороший трек на цифровых площадках может принести много денег РИА «Новости»

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Хорошие артисты продолжают зарабатывать деньги, несмотря на сложности в работе с цифровыми платформами на фоне антироссийских санкций. Такое мнение в в программе «Тет-а-тет с Марусей» в интервью Марусе Михейчик высказал хип-хоп артист, автор песен Dino MC 47 (Тимур Кузьминых).

«Если ты в своем деле работаешь, стараешься, делаешь качественно, на уровне, то и результат будет. Что касается цифровых площадок — сейчас произошли определенные изменения, но в целом это все работает. В России 500 банков, от SWIFT отключены только 10, остальные 490 работают. Немножко это все стало сложнее, но система функционирует. И один хороший трек может принести много денег», — поделился Dino MC 47.

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По словам Кузьминых, музыканты зарабатывают на треках, а клипы снимать невыгодно. Это «имиджевая история», которая необходима для продвижения, раскрутки.

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«Лично у меня монетизация на YouTube-канале отключена. У меня там куча фитов, смежных прав, мне так лень во всем этом разбираться. Не блокируют — и нормально. У меня своя небольшая наработанная аудитория. Конечно, это не современная молодежь, я к этому нормально отношусь. Странно было бы пытаться делать, как 18-летние рэперы, я этого не хочу. Для меня лучше работать для той аудитории, которая меня знает», — подытожил артист.

Кузьминых увлекается рэп-музыкой с 12 лет, сочиняет песни с 1995 года. С 2008 года занимается сольной музыкальной карьерой. Dino MC 47 также работал на телевидении и снимался в кино.