«Не берите неадекватов»: фанаты жестко раскритиковали Азизу за выходку в шоу «Маска»

Четвертый выпуск шоу «Маска», которое выходит на НТВ, сильно возмутил поклонников. В частности, они недовольны поведением певицы Азизы, выступившей в костюме пингвина, чью маску жюри решило открыть.

«Азиза с такой недовольной мордой стояла, жесть. Нужно понимать, что правила для всех одинаковы. И финальную песню не спела, прям детский сад устроила. Не берите таких неадекватов больше в шоу», — написала пользовательница «ВКонтакте» Елена.

Другой телезритель отметил, что поведение певицы больше подходило для детского сада. И что Азиза таким образом проявила неуважение не только к фанатам, но и к проекту.

«Считаю, что поведение артиста такого уровня, как Азиза, неуместно. Неадекват полный, дай дорогу молодым, подвинься. Ваше время, увы, прошло. А выступала неплохо», — сообщил Михаил Быков.

Перед тем как певица сняла маску, в жюри звучали разные версии. Кто-то думал, что это Диана Арбенина, а кто-то, что Анита Цой. В результате Азиза стояла недовольная, чуть не плача.

«Моя мечта была дойти до конца проекта», — заявила она в слезах.

Регина Тодоренко попыталась подбодрить Азизу, но Филипп Киркоров остановил ее, сказав, что это «как мертвому припарка».