Названы все ведущие КВН, которые заменят Александра Маслякова

Первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне пройдут без Александра Маслякова. Вместо него ведущими станут Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант.

На вопрос о том, кто заменит заболевшего Маслякова, РИА «Новости» ответил представитель Александра Маслякова-младшего.

«Хрусталев, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант», — уточнил он.

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев уже говорил о том, что станет первым из ведущих КВН на время болезни Маслякова.

Сам бессменный ведущий КВН ранее сообщил о повторном заражении коронавирусом и вынужденной самоизоляции. Масляков обещал, что его место временно займут известные «КВНщики» или не чужие для телепередачи люди.