03 декабря 2020, 18:03
Названы топ-5 самых популярных исполнителей в Петербурге
Составлен рейтинг самых популярных исполнителей и песен в Санкт-Петербурге в 2020 году. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на музыкальный агрегатор Spotify.
Самыми известными музыкантами стали ЛСП, BTS, Скриптонит, Morgenshtern, kizaru. Также был составлен список самых поулярных песен, которые пользователи слушали на повторе.
Это оказались треки kizaru — «Дежавю», The Weeknd — Blinding Lights, Morgenshtern и Элджей — Cadillac, BTS — Dynamite, Скриптонит — «Москва любит…».