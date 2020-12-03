Названы топ-5 самых популярных исполнителей в Петербурге

Самыми известными музыкантами стали ЛСП, BTS, Скриптонит, Morgenshtern, kizaru. Также был составлен список самых поулярных песен, которые пользователи слушали на повторе.

Это оказались треки kizaru — «Дежавю», The Weeknd — Blinding Lights, Morgenshtern и Элджей — Cadillac, BTS — Dynamite, Скриптонит — «Москва любит…».