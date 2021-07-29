Дизайнер озвучил тайные надписи на свадебных туфлях принцессы Дианы

Дизайнер обуви принцессы Дианы Клайв Шилтон рассказал о ее свадебных туфлях с тайными надписями на каблуках. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она рассказала, что на каблуках были нарисованы инициалы королевских особо: «С» и «D». Для украшения обуви использовались 542 блестки и 132 жемчужины, а к носкам были пришиты кружевные сердца.

Уточняется, что принцесса Диана не хотела быть выше принца Чарльза, поэтому выбрала туфли с низким каблуком.

Ранее принцесса Анна, дочь Елизаветы II и ныне покойного принца Филиппа, выступала против заключения брака герцога и герцогини Сассекских. Об этом рассказало писательница Колин Кэмпбелл.

«Не женись на ней, она не подходит для этого! Она не подходит для нас, она не подходит для страны, она не подходит для работы», — процитировала Кэмпбелл слова Анны.

По мнению принцессы, Меган Маркл просто хотела привлечь к себе внимание.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские поженились в 2018 году. Также известно, что дочь Елизаветы II и графиня Уэссекская Софи не общались с Гарри на похоронах принца Филиппа.