Знаменитости 06 марта 2023, 17:22 Названы советские актрисы, которых пластические операции изменили до неузнаваемости Кинопоиск

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Журналисты ИА Nation News составили список советских актрис, которые имели неудачный опыт пластических операций. Многих из них новые черты лица изменили до неузнаваемости.

Звезда фильма «Веселые ребята» Любовь Орлова в погоне за молодостью решилась на подтяжку лица. Первое время пластика казалось довольно удачной, однако со временем эффект прошел. Как заметили зрители и поклонники творчества Орловой, в фильме «Скворец и Лира» у актрисы сильно изменена линия бровей. Сейчас артистка, по мнению фанатов, выглядит старше своих лет.

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Людмила Гурченко, несмотря на свою природную красоту, также не обошла стороной пластических хирургов. На многих ее послеоперационных фото и видео заметно, что глаза актрисы стали совсем другими.

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Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей призналась, что из-за уколов красоты едва не лишилась работы. После инъекций у артистки перестали двигаться брови, и она не смогла выдать эмоций во время игры на сцене. После неудачного опыта актриса приняла решение не пользоваться услугами специалистов по сохранению молодости.