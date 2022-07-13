Названы шансы Twitter и Маска на победу в суде из-за отказа миллиардера покупать соцсеть

Twitter подал в суд на миллиардера Илона Маска за отказ от покупки соцсети. Маск заявил о заниженных соцсетью показателях по ложным аккаунтам и спам-аккаунтам и сослался на право расторгнуть соглашение и не закрывать сделку. Вероятнее всего, суд встанет на сторону Маска, рассказал «360» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«У Twitter, я бы сказал, процент [вероятности] победы ниже, но проигрыш для них будет означать серьезное падение акций. Падение акций и капитализация были и так существенными на фоне истории с поглощением, а проигрыш в суде и отказ Маска ударит по самому Twitter в принципе», — отметил эксперт.

Он напомнил, что соглашение между Маском и Twitter подразумевало проверку соцсети Маском на число ботов. Оно не должно было превышать 5%, но независимый аудит, проведенный миллиардером, судя по всему, показал, что ботов в разы больше. Кроме того, Twitter не сдержал ряд обещаний по сокращению команды. И, по словам Зыкова, еще есть ряд факторов, которые дают Маску возможность разорвать сделку.

«Соглашение предусматривает, что в случае срыва сделки по вине регулятора или другим причинам, связанным с регуляторикой государства, Маск обязан выплатить миллиард евро в качестве компенсации. Однако сделка не была завершена по причине отказа самого Маска, а это, насколько мне известно, в контракте прописано не было», — подчеркнул директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Он добавил, что если Twitter не снизит цену, то суд «будет доведен до логического конца». Разбирательство, по мнению Зыкова, может длиться несколько месяцев, хотя американские законы дают возможность растягивать суды на годы.