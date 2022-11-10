Знаменитости 10 ноября 2022, 18:46 Названы самые востребованные на новогодних мероприятиях артисты Агутин, Zivert и Лепс выступят на праздничном шоу «Жаркий Новый год» РИА «Новости»

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Стало известно, кто из артистов будет работать на мероприятиях в новогоднюю ночь. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Леонид Агутин, Zivert и Григорий Лепс выступят на шоу «Жаркий Новый год» в «Крокус Сити Холл». Билет туда стоит от 70 тысяч рублей. Агутин также успеет поработать в ресторане «Турандот». Вместе с ним там будет и Полина Гагарина. Стоимость билетов также начинается от 70 тысяч рублей.

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Группа «БандЭрос» отыграет в Сочи на курорте «Красная поляна». В местном отеле «Риксос» планируется выступление Сосо Павлиашвили. Попасть на него можно за 65 тысяч рублей.

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ГлюкоZа и группа Burito выступят в крымском санатории Mriya Resort. Сутки проживания с новогодним банкетом обойдутся в 114 тысяч рублей на двоих.

Павел Воля будет вести новогоднее шоу в клубе «Театр» в ОАЭ. В мероприятии также примут участие Александр Ревва под псевдонимом Артур Пирожков, группа «Иванушки International», а также DR. Alban и другие малоизвестные исполнители. Стоимость билета с новогодним ужином составит около 130 тысяч рублей.