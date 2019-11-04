Названы самые популярные в социальных сетях актеры
Актриса даже оказалась самой популярной из всех американских актеров и актрис в Instagram, сообщил журнал The Hollywood Reporter.
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Согласно результатам аналитики соцсетей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube с 22 по 29 октября, которую провела компания MVPindex, звезда знаменитого сериала «Друзья» пока выходит на первое место в списке самых популярных в соцсетях знаменитостей.
На втором месте оказался самый высокооплачиваемый актер Дуэйн Джонсон, а на третьем актриса Лили Рейнхарт, известная по сериалу «Ривердэйл», актриса Камила Мендес из этого же сериала заняла четвертое место.
На последнем месте в пятерке самых популярных знаменитостей оказалась темнокожая актриса и модель Гэбриэль Юнион.
Далее идут актеры Джордж Такэй, Хикари Сулу («Стартрек»), певица, актриса и модель Мэделин Петш («Ривердэйл»), «Мисс мира — 2000» Приянка Чопра, тридцатилетняя актриса Нина Добрев («Дневники вампира») и модель и актриса Эмили Ратаковски.