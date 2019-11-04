  • Названы самые популярные в социальных сетях актеры

    04 ноября 2019, 00:39

    Александра Каширина

    Дженнифер Энистон, только недавно впервые завела себе профиль в Instagram, на который тут же подписалось миллион людей — это за первые шестнадцать минут.

    Актриса даже оказалась самой популярной из всех американских актеров и актрис в Instagram, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

    Энистон подтвердила работу над совместным проектом с составом сериала «Друзья»

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    Согласно результатам аналитики соцсетей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube с 22 по 29 октября, которую провела компания MVPindex, звезда знаменитого сериала «Друзья» пока выходит на первое место в списке самых популярных в соцсетях знаменитостей.

    На втором месте оказался самый высокооплачиваемый актер Дуэйн Джонсон, а на третьем актриса Лили Рейнхарт, известная по сериалу «Ривердэйл», актриса Камила Мендес из этого же сериала заняла четвертое место.

    На последнем месте в пятерке самых популярных знаменитостей оказалась темнокожая актриса и модель Гэбриэль Юнион.

    Далее идут актеры Джордж Такэй, Хикари Сулу («Стартрек»), певица, актриса и модель Мэделин Петш («Ривердэйл»), «Мисс мира — 2000» Приянка Чопра, тридцатилетняя актриса Нина Добрев («Дневники вампира») и модель и актриса Эмили Ратаковски.