Названы самые популярные поп-исполнители России. В списке есть Моргенштерн и Киркоров

На второй строчке рейтинга расположился Элджей. В этом году своих поклонников исполнитель не порадовал новыми альбомами. Но он записал песню Cadillac c еще Моргенштерном, еще одним представителем топ-пять рейтинга.

Третье место поделили между собой покинувший основанный им лейбл BlackStar Тимати и группа Little Big, которая не попала на Евровидение в этом году, но установила рекорд конкурса. Их клип на песню Uno набрал максимальное количество просмотров за всю историю существования канала Евровидения на YouTube.

Четвертое и пятое место досталось уже упомянутому Моргенштерну и певице Zivert. Девушка тоже в этом году не порадовала поклонников альбомами, но зато записала композицию Fly 2 с Niletto.

Из представителей старой школы российской эстрады в рейтинг вошли только три исполнителя: Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

При составлении рейтинга авторы учитывали популярность песен на стриминговых платформах, периодичность живых выступлений, число просмотров и лайков видеоклипов, число подписчиков в соцсетях и доходы артистов. В исследовании были также учтены данные опроса ВЦИОМ, рейтинга доверия «Ромир».

Лидерами рейтинга стали те артисты, чьи песни входят в чарты стриминговых сервисов, клипы набирают больше всего просмотров, а на страницы в соцсетях подписано больше людей.