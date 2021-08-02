Названы самые экономные российские звезды

Кто-то любит окружать себя атрибутами роскоши, а кто-то предпочитает не разбрасываться деньгами и экономить. ИА Nation News рассказало о российских звездах, которые, несмотря на очень внушительные гонорары, предпочитают не тратить много денег.

Первой в этом списке оказалась Анна Хилькевич. Звезда сериала «Универ» неоднократно рассказывала, что не тратит много денег на косметику и одежду. Несмотря на любовь к брендовым вещам, актриса предпочитает дожидаться скидок и покупать желаемое на распродажах.

Не любит сорить деньгами и Константин Хабенский. Актер живет достаточно скромно, но при этом тратит большие суммы на благотворительность и помощь больным детям.

Певица Жасмин, по ее словам, настоящий фанат экономии. Звезда часто рассказывает, что раньше любила роскошь, ходила в рестораны и скупала антиквариат, однако позднее пересмотрела свое отношение к деньгам и теперь старается экономить на всем: на транспорте, одежде и продуктах.