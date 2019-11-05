Названы самые дорогие звезды на новогодние корпоративы

Так, одной из самых востребованных певиц является Полина Гагарина. В этом декабре за один корпоратив она будет получать 3,5 миллиона рублей. За такую же сумму готовы работать Николай Басков и Дима Билан.

Однако эти артисты являются не самыми высокооплачиваемыми. Светлана Лобода за свое выступление берет 4,9 миллиона рублей. Если концерт будет проходить за границей, то ценник вырастает еще. До 20 декабря Григорий Лепс готов выступать за семь миллионов рублей. После этой даты концерты станут еще дороже.

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Алла Пугачева рассматривает каждое предложение в индивидуальном порядке. Цена за ее выступление может доходить до 21 миллиона рублей. Однако в новогоднюю ночь ни она, ни ее муж Максим Галкин работать не согласятся.

Группировка «Ленинград» готова развлекать публику 31 декабря за 21 миллион рублей. В другие же дни Сергей Шнуров берет в три раза меньше. Певица Наргиз выступает за 1,8 миллиона рублей, Анна Седокова — за 700 тысяч рублей.

Среди ведущих одним из наиболее дорогих являются Иван Ургант. Он проводит корпоративы за три с половиной миллиона рублей, но в Новый год цена может увеличиться на 40%. За такие же деньги готовы работать Гарик Харламов и Павел Воля.