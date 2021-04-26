Названы самые безвкусные образы женщин Голливуда на «Оскаре-2021»

Критики рассказали о самых безвкусных образах женщин Голливуда на премии «Оскар-2021». Специалисты не одобрили наряд звезды фильма «Женщина-кошка» Холли Берри, написал сайт «Утро.ру».

Она вышла в свет в платье лавандового цвета. Как считают эксперты, громоздкий бант на талии смотрелся неуместно.

Также в антирейтинг попала певица и продюсер Гленн Клоуз. Женщина выбрала для выхода на ковровую дорожку черные брюки, а поверх них надела ярко-синее платье в блестках.

Еще одна звезда с неудачным образом — актриса фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун. Артистка надела бриллиантовый браслет, серьги и кольца. Все эти украшения не очень хорошо сочетались с красным платьем в пол.

Также в список попали режиссер Хлоя Чжан в мешковатом наряде и актриса Реджина Кинг в атласном платье голубого цвета.

Церемония вручения премии «Оскар» в этом году завершилась объявлениями номинаций «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль». Победителями стали Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников») и Энтони Хопкинс («Отец»).