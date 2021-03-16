Названы российские знаменитости, которые не ведут Instagram

Журналисты ИА Nаtiоn Nеws выяснили, какие российские знаменитости не ведут блог в социальных сетях. Некоторые предпочитает постить только информацию о работе и творчестве, а есть те, кто вообще не имеют личных страниц.

Например, Скриптонит использует Instagram только для анонсирования новых треков и клипов. Также в этой соцсети нет таких актеров, как Константин Хабенский, Олег Меньшиков и Нелли Уварова. Остальные публичные люди охотно делятся фотографиями с подписчиками и рассказывают про свои будни.

Певица Вера Брежнева почти каждый день публикует автопортреты. Она делает снимки в машине, возле зеркала в лифте и записывает видео на различных мероприятиях. Также селфи часто выставляет Ксения Бородина. Певица Лобода тоже время от времени показывает свои фотографии поклонникам.