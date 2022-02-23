Названы прошедшие войну российские актеры

Многие советские и российские актеры были героями не только на экране, но и прошли реальную войну. Об артистах, которые вставали на защиту Родины по-настоящему, написало ИА Nation News.

Один из самых известных актеров — участников Великой Отечественной войны был Юрий Никулин. Звезда советского кино служил в войсках под Ленинградом и вел огонь по фашистским самолетам. Никулин за время ВОВ дослужился до старшего сержанта, его наградили медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда».

Такой же тяжелый путь в те годы прошел и другой не менее известный актер Анатолий Папанов. Он служил на Западном фронте, давал отпор гитлеровцам под Харьковом. Еще в юном возрасте Папанов был командиром дивизии. Получил тяжелое ранение в ногу, вышел из госпиталя инвалидом.

Опыт службы в Афганистане отразился на фильмах Алексея Балабанова. В культовых картинах «Брат-2» и «Груз 200» можно найти немало отсылок к войне. Неслучайно он любил носить тельняшку.

Актер Евгений Сидихин многим известен по военным фильмам, но мало кто знает, что артист тоже прошел войну в Афганистане. Его призвали, когда он учился на первом курсе актерского факультета.

Ранее в Госдуме предложили сделать 23 февраля выходным днем только для военнослужащих.