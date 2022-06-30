Названы популярные места для отпуска у российских знаменитостей

Стало известно, где российские знаменитости предпочитают проводить отпуск. Об этом сообщило РИА ФАН.

Актриса Анна Хилькевич отправилась в Турцию вместе со своей семьей. Ей так понравилось, что она сдала билеты, чтобы улететь попозже.

«Если младшему ребенку уже почти четыре, а старшему через несколько месяцев исполнится семь — можно действительно отдохнуть с детьми», — рассказала актриса.

Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова отправилась во Вьетнам. Она летела авиакомпанией Emirates и поселилась в отеле InterContinental Hanoi Westlake.

Музыкант Александр Буйнов улетел на гастроли в Сочи. При этом он успел там посетить и местные достопримечательности и мероприятия. Например, он побывал на юбилее Почетного гражданина города Сочи, ветерана Павла Павловича Сюткина.

Актриса Эвелина Бледанс уже не первый раз посетила Крым. Она поселилась в санатории «Полтава» рядом с Сакским озером. Знаменитость уточнила, что там делает процедуры из лечебной грязи водоема.

Певец Сергей Лазарев никуда не полетел. В начале июля у него запланированы гастроли по России и сейчас он проводит время с семьей.